EU celebra la entrega de México de 26 narcos, incluidos miembros claves del CJNG y Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La embajada de Estados Unidos celebró hoy la "transferencia" de 26 narcotraficantes mexicanos a su país, y agradeció la "continua y valiente cooperación" del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció el "liderazgo".

En un comunicado, la representación diplomática recalcó que entre los 26 mexicanos enviados a Estados Unidos --fuera de sus procesos de extradición-- destacan "personas clave de los Cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa", dos grupos criminales que el gobierno de Donald Trump designó como organizaciones terroristas internacionales el pasado 20 de febrero.

El envío de los 26 delincuentes, quienes estaban encarcelados en México, se suma al precedente de los 29 criminales "transferidos" a Estados Unidos en marzo pasado, incluyendo el capo sinaloense Rafael Caro Quintero; con ellos, van 55 delincuentes mexicanos trasladados al vecino país en un marco legal poco claro, donde enfrentan cargos de narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y otros delitos violentos.

"Este esfuerzo coordinado representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público de Estados Unidos y México, así como en la alianza entre los Presidentes Trump y Sheinbaum", celebró la embajada, cuyo titular, Ronald Johnson, envió un agradecimiento a Sheinbaum "por demostrar determinación frente al crimen organizado".