EU celebra operativo contra el CJNG; presume capacitación a agentes mexicanos

“Las autoridades de México atribuyeron a la capacitación de la INL y del FBI las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales”, publicó la embajada estadunidense.
martes, 12 de agosto de 2025 · 14:45

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La embajada de Estados Unidos en México celebró el operativo del pasado 26 de julio, en el que se detuvo a 27 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, y lo atribuyó a la "capacitación" de los agentes mexicanos por el Buró Federal de Investigación (FBI) y a la?Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado (INL). 

 Desde sus respectivas cuentas oficiales en X, la representación diplomática y la INL presumieron que, "en una operación de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG, una Organización Terrorista Extranjera, en Aguascalientes". 

 "Las autoridades de México atribuyeron a la capacitación de la INL y del FBI las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales", agregaron las agencias del gobierno de Donald Trump. 

 

 

 

 

