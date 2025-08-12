EU traslada a México 14 reos por narcotráfico; asegura que ahorrará más de 4 mdd en mantenimiento

Aspecto externo del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el estado de México . Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Estados Unidos trasladó a México a 14 nacionales que fueron sentenciados en dicho país por delitos relacionados con el narcotráfico.

El fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia de EU afirmó que con esto ahorró más de 4 millones de dólares que le costaría a dicho país mantener a los reos en las cárceles estadunidenses por los próximos 96 años.

“El traslado de 14 reclusos federales a autoridades penitenciarias en México el viernes ha ahorrado a Estados Unidos más de 4 millones de dólares al eliminar la necesidad de pagar los costos del encarcelamiento por los 96 años restantes de sus sentencias combinadas”, señaló mediante un comunicado.

“El Departamento de Justicia continuará con estas transferencias de conformidad con nuestro tratado con México para reducir los costos de encarcelamiento y aliviar la sobrepoblación en nuestras prisiones federales.

La dependencia estadunidense afirmó que los 14 reclusos solicitaron ser trasladados a su país de origen para terminar de cumplir sus condenas.

“Estas personas fueron trasladadas a un centro penitenciario en territorio nacional con el objetivo de obtener su reinserción social con mayor proximidad a sus familias”, precisó la Fiscalía General de la República (FGR).

“Cabe mencionar que el traslado internacional de sentenciados es un procedimiento que busca una reinserción social incluyente, tomando en cuenta elementos que contribuyan a su cometido, como es el lugar donde se cumplirá la condena, el cual debe ser dentro de un ambiente vital que comprenda valores sociales, tradiciones, idioma y familia”.