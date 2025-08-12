Feria del Regreso a Clases 2025: ¿cuándo y dónde se realizará?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunciaron la realización de la Feria del Regreso a Clases 2025 en 41 sedes en todo el país y la Ciudad de México para adquirir la lista de útiles y libros con descuento, previo al inicio de ciclo 2025-2026.

En la Ciudad de México, la feria se realizará el sábado 16 de agosto en las instalaciones de Expo Reforma —calle Morelos 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc—, de 9:00 a 20:00 horas con entrada libre, informó el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

Detalló que en esta edición participarán más de 50 expositores que ofrecerán cuadernos, libretas y lápices de colores, entre otros enseres, así como libros del Fondo de Cultura Económica (FCE) con descuentos de hasta 50%.

El titular de la SEP recordó que ya se publicó la Lista sugerida de útiles escolares mínimos básicos para las actividades en las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, la cual contribuirá a la economía de las familias mexicanas.

Dicha lista se puede consultar en la página web del Gobierno.

Ferias en 41 sedes del país: Profeco

En tanto, el director de la Profeco, Iván Escalante, destacó que esta Feria del Regreso a Clases forma parte de un programa nacional con 41 sedes en todo el país, ubicadas en espacios públicos e instalaciones de cámaras de comercio de municipios y estados.?

El objetivo, añadió, es facilitar el acceso a “productos de calidad y a precios accesibles, al tiempo que se apoya la economía familiar en esta temporada”.

La ubicación de las 41 sedes en el país se puede consultar en la siguiente página web de la Profeco:?Feria de Regreso a Clases 2025 | PROFECO