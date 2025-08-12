FGR apelará absolución de Israel Vallarta porque hay seis víctimas de secuestro: Gertz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la absolución de Israel Vallarta Cisneros, quien estuvo casi 20 años sujeto a prisión preventiva acusado de secuestro, informó el fiscal Alejandro Gertz Manero.

“En este caso particular, hay seis personas que sufrieron secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia, evidentemente, ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro”, dijo en conferencia.

“Nosotros vamos a proceder, a través del recurso de apelación, en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”, dado que “el delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona”.

La mañana del 1 de agosto, Israel Vallarta Cisneros abandonó el penal federal del Altiplano, debido a que la jueza Tercero de Distrito en materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, Mariana Vieyra Valdez, determinó que la FGR no aportó pruebas para acreditar que fuera responsable de delincuencia organizada, en la modalidad de secuestro; portación y posesión de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

El caso de Israel Vallarta es conocido debido a que el 9 de diciembre de 2005 fue detenido junto con su entonces pareja, la francesa Florence Cassez, en un operativo montado para ser televisado como parte de la estrategia mediática del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

El 23 de enero de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a Cassez por violaciones al debido proceso al tener por acreditado que la detención de ambos formó parte de un montaje televisivo orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).