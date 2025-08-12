García Harfuch presume baja del 20% en homicidios dolosos en Sinaloa pero repunta violencia

Omar García Harfuch en la conferencia matutina de Palacio Nacional, con la presidenta Claudia Sheinbaum detrás, este martes 12 de agosto de 2024. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, admitió que tras el cierre de julio, en Sinaloa repuntó la violencia, en un fin de semana, con al menos 12 homicidios dolosos, la mayoría por enfrentamientos entre grupos criminales, dijo.

“El día que se elevó fue el domingo. Fueron dos eventos principalmente lo que provocó que subiera la cifra. Fue un evento en Concordia donde se localizaron ocho cuerpos, esos ocho cuerpos fueron un enfrentamiento entre civiles armados, entre dos células criminales y otro evento en Navolato donde pierden la vida cuatro personas”, explicó.

Agregó que “todos estos días en Sinaloa han sido de uno o dos homicidios al día, que obviamente no es lo óptimo, lo que queremos es que no haya homicidios”.

El gabinete de seguridad cada vez se presenta con menos frecuencia en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum porque, dicen, emparejan las fechas de presentación de cifras con el cierre de mes, y aunque este martes presumieron una reducción de homicidios dolosos del 25.3% a nivel nacional y del 20% en Sinaloa, se presentó una nueva ola de violencia en Sinaloa al iniciar agosto.

“En octubre, que fue la fecha más más alta de homicidios con 184, después noviembre, continuaba al alza en diciembre, la presidenta ordena un reforzamiento y diciembre en enero, febrero, marzo y abril, marcó una tendencia a la baja por cinco meses”, detalló.

Indicó que en mayo y junio se presentaron dos eventos específicos: “uno, la muerte de uno de los principales generadores de violencia”, lo cual provoca el incremento de violencia, además de “esta célula de los Avendaños que se pasa de un bando al otro grupo criminal, también presentó estos este incremento de violencia”.

Para julio, dijo, lograron revertir la tendencia y disminuyeron los delitos.

“La estrategia ha sido continua, ha sido un reforzamiento por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina. Se han incrementado las operaciones, como lo anunciamos la semana pasada, ha habido liberaciones y localizaciones de personas privadas de la libertad”.

El funcionario federal agregó que aunque se revise la cantidad o las cifra de homicidios en Culiacán que es la más baja en los últimos dos meses, saben que “no es todavía la situación que queremos, pero vamos a estar de manera permanente yendo como hemos estado yendo con el gabinete de seguridad por instrucciones de la presidenta hasta que la situación se restablezca por completo”.