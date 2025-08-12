Habrá cambios en la propuesta de la Reforma Electoral de Sheinbaum: Ricardo Monreal. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que en la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum habrá cambios para que haya consensos con sus partidos aliados.

En conferencia de prensa, el legislador morenista resaltó que también buscará consensos extraordinarios con los partidos opositores para la reforma electoral.

“Sí, tendremos capacidad para modificar la iniciativa que se nos presente, si es que eso ayuda a la vía democrática del país. Para mí lo deseable es que logremos consensos. Todas las reformas políticas electorales o las reformas electorales a secas tienen éxito cuando tienen un consenso muy amplio.

“Cuando llegue aquí la iniciativa, en el periodo de enero, febrero, primero de febrero seguramente, aplicaré todo mi esfuerzo como coordinador de la mayoría para buscar consensos amplios con la oposición y con nuestros aliados. Pienso que el primer acuerdo amplio que tenemos que llevar a cabo es con nuestros aliados, con el PT y con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). No podemos excluir al PAN, a MC y al PRI. Con ellos haremos un esfuerzo extraordinario, no nos cansaremos para buscar consensos”, explicó.

Ricardo Monreal detalló que no saben en qué términos llegue la iniciativa, incluso resaltó que la propuesta tal vez satisface a todos los grupos parlamentarios y no existe tanta polémica en torno a la propuesta de reforma.

Luisa María Alcalde acudirá a la plenaria de Morena

El diputado zacatecano afirmó que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sí acudirá a la plenaria del partido oficialista que se realizará el próximo 30 de agosto en San Lázaro.

“Con Luisa Alcalde me une una relación de amistad, no solo de respeto, sino incluso de aprecio personal. La admiro porque ha sido de las mujeres jóvenes que ha crecido de manera vertiginosa, con principios y con valores, la conozco bien y está haciendo buen trabajo en el partido, y está invitada”, explicó.

El coordinador de la bancada morenista detalló a los funcionaros contemplados a la Plenaria del partido oficialista: la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez; el secretario de economía, Marcelo Ebrard; el secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch; la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel; y el secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora, así como todo el Comité Nacional de Morena, incluida, Luisa María Alcalde.