Hijo encuentra a su madre sin vida; sus propios perros se alimentaron del cuerpo

El Servicio MÃ©dico Forense (Semefo) recibiÃ³ el cuerpo para realizar la necropsia de ley.. Foto: FiscalÃ­a General de Justicia de Morelos (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El hijo de la mujer, identificada como Juana, de 76 aÃ±os, acudiÃ³ a la vivienda ubicada en la colonia 15 de Septiembre tras varios dÃ­as sin poder contactarla. Al no obtener respuesta al llamar a la puerta y no contar con una llave, decidiÃ³ forzar la entrada para ingresar al domicilio, segÃºn reportes de medios locales del 11 de agosto de 2025. Dentro de la casa, encontrÃ³ a su madre sin vida en una de las recÃ¡maras y en avanzado estado de descomposiciÃ³n.

En el lugar tambiÃ©n se encontraban dos perros, propiedad de la fallecida, los cuales merodeaban el cuerpo. El hombre dio aviso a las autoridades a travÃ©s del sistema de emergencias 911.

IntervenciÃ³n de las autoridades

Elementos de la PolicÃ­a Municipal de Saltillo fueron los primeros en responder al llamado y acordonaron el Ã¡rea. Posteriormente, Agentes de InvestigaciÃ³n Criminal y peritos de la FiscalÃ­a General del Estado de Coahuila arribaron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

El personal de la fiscalÃ­a confirmÃ³ que el cuerpo presentaba un estado de descomposiciÃ³n de aproximadamente cinco dÃ­as. Las extremidades superiores e inferiores habÃ­an sido parcialmente consumidas por los animales que la acompaÃ±aban.

La necropsia realizada al cuerpo por el Servicio MÃ©dico Forense (Semefo) estableciÃ³ que la causa de la muerte era "indeterminada por falta de evidencia por ausencia de partes de sus Ã³rganos". Sin embargo, los anÃ¡lisis forenses no encontraron lesiones que indicaran una agresiÃ³n fÃ­sica antes del fallecimiento.

Destino de las mascotas

En el lugar, personal de la PolicÃ­a Ambiental y de Control Canino del municipio asegurÃ³ a los dos perros de raza criolla. Los animales fueron trasladados al Centro de Control AntirrÃ¡bico, donde permanecerÃ¡n bajo resguardo, segÃºn informaron diversos medios el 9 de agosto de 2025.

Vecinos de la colonia indicaron a las autoridades que la mujer vivÃ­a sola y que la Ãºltima vez que la habÃ­an visto fue el domingo anterior al hallazgo. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo para continuar con los estudios necesarios.