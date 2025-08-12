Inundaciones, deslaves y rescates: el saldo de las lluvias en la CDMX

Policías Sectoriales de la SSC auxiliaron a las habitantes de una vivienda ubicada en la calle Ayuntamiento, de la colonia San Bernabé Ocoltepec, de la Alcaldía La Magdalena Contreras, a salir de forma segura, debido a que registró un deslizamiento de tierra. Foto: SSC CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las lluvias registradas en la Ciudad de México la noche del 11 y la madrugada del 12 de agosto provocaron encharcamientos, inundaciones y deslaves en al menos nueve alcaldías. Incluso un conductor quedó atrapado en su vehículo y tuvo que ser rescatado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En distintas alcaldías, brigadas y cuerpos de emergencia realizaron desazolves, destape de coladeras, retiro de basura y evacuaciones, como la de tres mujeres que quedaron atrapadas en su vivienda por un deslizamiento de tierra en La Magdalena Contreras.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) reportó a las 02:28 horas, que en la capital mexicana se registraron lluvias ligeras de oriente a poniente, en Álvaro Obregón, Milpa Alta, Azcapotzalco y Xochimilco.

En cambio, las lluvias fueron regulares a intensas en Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztacalco, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo.

En su cuenta de X, la dependencia encabezada por José Mario Esparza precisó que sus brigadas atendieron las siguientes afectaciones:

Encharcamiento en Canal Nacional Ameca, esquina Nicolás Bravo, colonia Santiago Tulyehualco, en la alcaldía Xochimilco.

Encharcamiento en avenida Texcoco esquina calle Octavio Paz, colonia La Colmena, en la alcaldía Iztapalapa.

Encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza esquina Amador Salazar, colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.

Inundación en Periférico, esquina avenida Conscripto, en la colonia Lomas de Sotelo, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Anegación sobre calle Serpentino y Estanislao Ramírez, colonia Selene, en Tláhuac, donde se registró un espejo de agua de 100 metros y 20 centímetros de tirante.

Encharcamiento en la calzada Ignacio Zaragoza y la calle Agua Caliente, en la alcaldía Iztapalapa.

Anegación en la Avenida 412 y Calle 1521, colonia San Juan de Aragón, de la sexta sección, en Gustavo A. Madero. En este punto, la SEGIAGUA reportó que se desplazaron vehículos de emergencia en la zona para atender anegaciones en coordinación con personal de la alcaldía.

Encharcamiento en Calle 1505, colonia San Juan de Aragón, sexta sección, en Gustavo A. Madero.

Encharcamiento en Calle 412 y 1523, de la colonia San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero.

La SEGIAGUA realizó trabajos de limpieza en los accesorios de la red de drenaje de la calle San Juan, esquina con avenida Pantitlán, en la colonia Agrícola Pantitlán, de la alcaldía Iztacalco.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que sus oficiales participaron en las labores para combatir las afectaciones por las lluvias.

En el bajo puente de la avenida Insurgentes Sur y Eje 1 Prolongación Guerrero, uniformados de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron labores de vialidad para evitar que los vehículos queden varados a causa de los encharcamientos en la zona.

En la calzada Ignacio Zaragoza al poniente y la calle Florencio Antillón, en la colonia Juan Escutia, de la alcaldía Iztapalapa, los policías realizaron el destape de coladeras y el retiro de basura para permitir que corra el agua acumulada en un encharcamiento. En el sitio realizaron labores de vialidad para la protección de los automovilistas que circulaban por la zona.

También auxiliaron al conductor de un vehículo particular para salir de una zona inundada en la avenida Talismán y el Gran Canal del Desagüe, en el Pueblo de San Juan de Aragón, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Ayudaron, además, a tres mujeres a salir de una vivienda ubicada en la calle Ayuntamiento, de la colonia San Bernabé Ocoltepec, en la alcaldía La Magdalena Contreras, debido a que se registró un deslizamiento de tierra que obstruyó la entrada principal. En dicho lugar, los uniformados cortaron arbustos y ramas, retiraron escombros y tierra, para liberar el acceso, sin que se registraran personas lesionadas.

Los oficiales notificaron que apoyaron en el destape de coladeras, desazolve con bombas y el retiro de basura, para que baje el nivel de los encharcamientos en las calles y las viviendas, derivado de la lluvia de anoche, en la calzada Ignacio Zaragoza y la calle Agua caliente, en la colonia Pantitlán, de la alcaldía Iztacalco.

Por su parte, el titular del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, notificó en X que los bomberos atendieron servicios por lluvia, principalmente en la alcaldía Gustavo A. Madero, en las colonias Cuchilla del Tesoro, San Juan de Aragón 3ª 4ª y 6ª sección, y Villa de Aragón donde hubo afectación en calles y domicilios.

En la misma red social, los bomberos precisaron que acudieron a atender emergencias en los siguientes puntos:

Desalojaron agua pluvial de un área aproximada de 1000 m², en calzada Ignacio Zaragoza, colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco.

Liberaron una acumulación de agua en un área aproximada de 50 m2, en 1.er Callejón de San Nicolás, colonia Merced Balbuena, en Venustiano Carranza.

Desalojaron agua pluvial de un área aproximada de 200 m2, en calle Reforma Agraria, colonia La Habana, en la alcaldía Tláhuac.

Desalojaron agua pluvial de un área aproximada de 150 m2, en calle Sur 2 A, colonia Cuchilla Agrícola Oriental, en Iztacalco.

Laboraron para desalojar agua pluvial al interior de un estacionamiento en un área aproximada de 500 m2, en calle Oriente 233, colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco.

Liberaron acumulación de agua en un área aproximada de 1000 m2, en calle Villa Tenochtitlan, colonia Villa de Aragón, en Gustavo A. Madero.

Desalojaron agua pluvial de un área aproximada de 500 m2, en calle Poniente 9, colonia Cuchilla del Tesoro, en Gustavo A. Madero.

Las afectaciones ocasionadas por las lluvias que se registraron durante la noche del 11 de agosto y la madrugada del 12 de agosto en la capital mexicana, se suman a las afectaciones que dejaron las lluvias del 10 de agosto, las cuales alcanzaron máximos históricos en el centro, lo que repercutió principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.