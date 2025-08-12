Líder de "Los Cuinis" entre los 26 criminales que México entregó a EU

WASHINGTON (apro).-WASHINGTON (apro).-El gobierno de México expulsó del país a un grupo de 26 criminales de alto riesgo solicitados en extradición desde hace tiempo por el gobierno de Estados Unidos, de entre los cuales se destaca, como el más notorio, Abigael González Valencia "El Cuini", cofundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación y quien además es cuñado del líder de esa organización, Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

"Entre este grupo de delincuentes solicitados y buscados por la justicia de Estados Unidos se expulsó (envió) a González Valencia", comentó a Proceso un alto funcionario del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, involucrado en la gestión de la expulsión y quien pidió que se le reservara su nombre y puesto.

A Abigael González Valencia las autoridades de Estados Unidos y en especial la DEA, desde hace más de una década, lo han considerado como un narcotraficante estratégicamente muy destacado para entender el trasiego internacional de narcóticos y para explicar el problema de la narcocorrupción en México. "El Cuini" es hermano de Rosalinda González Valencia, esposa de "El Mencho" y tiene otros dos hermanos involucrados en el narcotráfico: Elvis y José. Increíblemente, y antes de que el CJNG se convirtiera en una organización notoria y destacada por la DEA como principales exportadores de narcóticos a Estados Unidos, los "Cuinis" bajo el mando de Abigael, fueron catalogados como el cártel del narcotráfico más rico del mundo.

La diferenciación marcada por la DEA entre “los Cuinis”, el Cártel de Sinaloa y eventualmente el de Jalisco Nueva Generación, emana de lo que hace unos años la DEA explicó a Proceso, que la organización dirigida por González Valencia tenía en segundo plano al mercado de consumo de drogas de Estados Unidos, sus clientes principales eran las naciones de Europa y parte de Asia; en donde la moneda que recibían a cambio era el euro, con mayor cotización que el dólar estadunidense en el mercado internacional de divisas.

Abigael González Valencia fue capturado por las autoridades mexicanas en Puerto Vallarta, Jalisco en el año 2015 y desde entonces el gobierno estadunidense había infructuosamente buscado que las autoridades mexicanas lo extraditaran para que enfrentar a la justicia.

Durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto el gobierno mexicano cerró cualquier posibilidad a la extracción de "El Cuini", lo cual de acuerdo con funcionarios de la DEA que hablaron con Proceso durante esa administración, la razón emana de que este narcotraficante cuenta con información "muy importante" sobre la narcocorrupción que ejerció él, el Cártel de Sinaloa y su cuñado en los inicios de su carrera criminal, no sólo en el sexenio peñanietista, sino también en el anterior, el de Felipe Calderón y en especial por su relación, con el ahora narcotraficante sentenciado en Estados Unidos, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.