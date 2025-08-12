Los Cuinis, el cártel más rico del mundo

Por ser de relevancia en el actual contexto político, Proceso ofrece a sus lectores este reportaje sobre “Los Cuinis”, publicado en abril de 2015.

Para las autoridades mexicanas se trata de la misma organización pero con dos nombres distintos y aparentemente un liderazgo dividido entre dos capos. Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis serían esos dos nombres. Y El Mencho y El Cuini, sus dirigentes. Pero para la DEA y otras agencias federales de Estados Unidos la realidad es otra. Las cataloga como mafias distintas, pero asociadas… y a la segunda de ellas la considera el cártel más rico de México y el que tiene mejores redes de distribución hacia Europa, Canadá y Asia. Como sea, hasta ahora eran unos desconocidos en su propia tierra. Pero ya no.

WASHINGTON (Proceso).- Para el gobierno de Estados Unidos no hay duda: el cártel de Los Cuinis es la organización mexicana de tráfico de drogas con más poder económico en todo el mundo, incluso muy por encima del Cártel de Sinaloa.

“Sé que suena increíble, pero Los Cuinis son los narcotraficantes más ricos del mundo”, dice a Proceso un alto funcionario de la administración antidrogas estadunidense (DEA) quien solicitó el anonimato por hablar de un asunto cuya investigación está en curso en México y Estados Unidos.

“Es más”, agrega, “te puedo decir que el pasado 28 de febrero las autoridades mexicanas arrestaron, sin saberlo, al narco más rico del planeta”. Se refiere a Abigaíl González Valencia, El Cuini.

El narcotraficante fue detenido el pasado 28 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco, por una operación conjunta de la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.

Las autoridades estadunidenses aceptan que es imposible determinar las cantidades ganadas por Los Cuinis y su líder, pero comentan sin empacho que son miles de millones de dólares anuales.

Funcionarios de distintas dependencias de seguridad nacional de Estados Unidos confirman a este semanario lo que sostiene la DEA. Que Los Cuinis supera en mucho al Cártel de Sinaloa en ganancias netas por el trasiego internacional de narcóticos.

Los Cuinis, organización fundada por El Cuini, “son los dueños casi absolutos del mercado europeo y asiático de las drogas”, según análisis e investigaciones de inteligencia de varias dependencias federales estadunidenses, las cuales ubican a este grupo criminal como “asociado” al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en contra de las versiones de las autoridades mexicanas, que las identifican como una y la misma mafia.

“El Cuini y sus hermanos (cinco) son los narcotraficantes más ricos porque son quienes venden más cocaína y metanfetaminas en Europa y las autoridades europeas no han logrado confiscarles casi nada de dinero ni de droga. Es decir, sus ganancias se podría decir que son cercanas al cien por ciento”, explica el funcionario de la DEA.