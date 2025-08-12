Luisa Alcalde niega pleito con Monreal; dice que sí la invitaron a plenaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que no hay divisiones en Morena, luego de que su inasistencia a la plenaria de diputados federales, motivara versiones sobre una supuesta distancia con el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal.

La líder morenista aseguró que sí fue convocada a la plenaria y que participará por invitación de Monreal.

Alcalde Luján consideró que “la derecha” difundió rumores:

“Les encantaría ver división, pleito, sacan trascendidos para suponer que hay divisiones pero no, hay unidad en Morena, es nuestro movimiento”.

La plenaria de diputados morenistas se realizará el próximo 30 de agosto y las versiones corrieron luego de que el programa preliminar difundido no considerara la participación de Luisa María Alcalde quien, sin embargo, optó por acusar a la prensa:

“Hay periodistas que sacan puras mentiras y que no tiene ética profesional”, sentenció.