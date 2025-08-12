Matan a niña en ataque armado en Chalco; iban por padrastro por supuesto narcomenudeo

TOLUCA, Edomex. (apro).- Una niña de 12 años de edad murió durante el ataque armado en una vivienda del municipio de Chalco. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, afirmó que el móvil del crimen fue un presunto ajuste de cuentas con el padrastro de la menor por supuesto narcomenudeo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes, entre 4:30 y 5:00 horas. Las primeras investigaciones plantean que individuos armados arribaron al domicilio ubicado en la comunidad de San Pablo Atlazalpan y dispararon.

Dentro de la vivienda localizada sobre la calle Reforma esquina con Cerrada de Benito Juárez, se encontraban la niña, su madre identificada como Bianca, su hermano, padrastro y abuelos.

La madre, hermano y padrastro de Dulce lograron huir, los abuelos resultaron ilesos, pero las balas impactaron en el cuerpo de la menor.

Durante la conferencia de prensa presidencial de esta mañana, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, descartó que el móvil del ataque fuera una deuda económica, como ocurrió en el caso de Fernandito, un niño de 5 años de edad a quien la supuesta familia prestamista tomó en garantía de pago en el municipio de La Paz y después fue localizado sin vida.

Por el contrario, afirmó que se trató de un ajuste de cuentas por supuesto narcomenudeo: “La pareja de la mamá de la menor está relacionada con el narcomenudeo. Cuando los agresores llegaron buscando a este sujeto, él logró escapar y, en ese momento, mataron a la niña”, explicó.

Hasta ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha emitido un informe oficial y tampoco existen detenidos.