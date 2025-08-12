Ondas tropicales 21 y 22 reforzarán las lluvias el miércoles: alerta en las siguientes entidades

Probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México este miércoles. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles continuarán las lluvias fuertes como consecuencia del desplazamiento de las ondas tropicales 21 y 22, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el 13 de agosto, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé desde chubascos hasta lluvias muy fuertes a puntuales intensas en más de 20 entidades.

Durante la tarde-noche del martes y madrugada del día miércoles, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit, puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango; así como lluvias y chubascos en la península de Baja California.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida sobre el norte y noreste del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y oriente de México, incluido el valle de México; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano y el desplazamiento de la onda tropical número 21 al sur de Oaxaca, en combinación con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, además de la aproximación de la nueva onda tropical número 22 a las costas de Quintana Roo, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en dicha península, el sur y sureste del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Monzón e inestabilidad atmosférica provocarán lluvias fuertes el miércoles

Para el miércoles, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en la península de Baja California.

Por otra parte, un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro, oriente y sur de México.

Simultáneamente, la onda tropical número 21 se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, reforzando la probabilidad de lluvias en el sur y occidente de la República Mexicana. Asimismo, otro canal de baja presión se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al desplazamiento de la onda tropical número 22 y una vaguada en altura, producirán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas; con lluvias puntuales intensas en Campeche.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán; con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 13 de agosto:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Campeche (oeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 13 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento para el miércoles 13 de agosto: