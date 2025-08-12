Sheinbaum pide investigar contratos de Pemex ligados con sobornos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la investigación del gobierno de Estados Unidos que señala corrupción entre funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum exhibió que no tienen información al respecto, por lo que la acaba de solicitar.

“Nosotros vamos a pedirle información a Pemex porque presuntamente dicen que hubo algo en el periodo 2021. Entonces, evidentemente, tenemos que buscar la información para ver si es que hubo algún contrato relacionado con estas personas”.

Durante la reunión de gabinete de seguridad, la mandataria federal pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que también solicite la información a Estados Unidos.

También pidió indagar cuál sería el acto de corrupción “y después, tanto a la Función Pública como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Fiscalía le pediríamos que pudiera investigar en caso de que hubiera habido estos contratos”.

Consideró que “vale la pena hablar del empresario prófugo, porque es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN. Trabajó en Pemex, fue acusado en su momento por otros casos de corrupción y esta persona es la que hoy está prófuga y buscada por el gobierno de los Estados Unidos”.