Alerta Profeco por riesgo de ingesta de imanes en juguete para bebés

Las autoridades recomiendan a los consumidores revisar los juguetes de sus hijos para identificar los modelos afectados y evitar posibles accidentes en el hogar.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta sobre los riesgos asociados a un juguete de bloques magnéticos para bebés de la marca Tegu, debido a la posibilidad de que los pequeños imanes se desprendan y sean ingeridos por los niños.

La advertencia sanitaria involucra a 190 unidades en México de los modelos de bloques apilables flotantes STA-BGY-801T, conocido como 'Rainbow', y STA-BTP-806T, 'Big Top'. La ingesta de estos imanes puede provocar lesiones graves en el sistema digestivo e incluso ser fatal, según el comunicado oficial de la Profeco.

¿Cuál es el riesgo de este juguete?

El peligro reside en que los imanes de alta potencia, utilizados para unir las piezas de madera del juguete, pueden soltarse. Si un niño ingiere más de un imán, estos pueden atraerse entre sí dentro del sistema digestivo, lo que podría causar perforaciones, torceduras u obstrucciones intestinales, condiciones que requieren intervención quirúrgica y que pueden derivar en consecuencias fatales.

Advierten sobre peligro en bloques magnéticos de la marca Tegu. Los imanes pueden desprenderse y causar lesiones graves

Foto: Profeco

La empresa Tegu Holding Inc., con sede en Naples, Florida, informó que hasta la fecha ha recibido 31 reportes sobre el desprendimiento de los imanes de los apiladores de juguete. Sin embargo, no se han reportado lesiones relacionadas con estos incidentes.

¿Qué deben hacer los consumidores?

La Profeco recomendó a los padres y tutores suspender el uso del producto de manera inmediata para prevenir cualquier accidente. La empresa Tegu inició un proceso para reemplazar de forma gratuita los juguetes afectados por productos nuevos que cumplen con los estándares de seguridad y calidad requeridos.

Para solicitar el cambio, los consumidores deben contactar a la empresa a través de su sitio web (tegu.com), el correo electrónico service@tegu.com o el número telefónico 877-834-8869. El reemplazo del juguete se enviará directamente al domicilio de los solicitantes sin costo alguno. La Profeco, por su parte, vigilará que la empresa cumpla con el proceso de sustitución.

La vigilancia oficial sobre este producto comenzó el 31 de julio de 2025 y se mantendrá por tiempo indefinido. Aunque hasta el 21 de julio de 2025 no se habían registrado incidentes en México, la acción se tomó como medida preventiva.