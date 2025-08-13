Beca Universal “Rita Cetina”: Revelan la fecha para el inicio de registros en línea

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo lunes 15 de septiembre se abrirá el registro en línea y a nivel nacional a la Beca Universal “Rita Cetina” para estudiantes de nuevo ingreso a nivel secundaria en escuelas públicas, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

El registro lo deberán hacer madres, padres y tutores de los estudiantes para asegurar este beneficio económico bimestral que les otorga el gobierno federal.

Al participar en un acto público de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el expresidente nacional de Morena explicó que dicha beca, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, pretende que ninguna niña, niño o adolescente abandone sus estudios por falta de recursos.

“La Beca Universal Rita Cetina representa el compromiso de nuestro gobierno con la educación pública y con el bienestar de las familias mexicanas”, dijo.

El exsenador subrayó el esfuerzo de los gobiernos estatales y municipales que, en coordinación con la Federación, “fortalecen la economía familiar y garantizan la permanencia escolar”.

Al recordar que la educación “es un derecho y no un privilegio”, ofreció: “Vamos a seguir trabajando para que las y los estudiantes tengan las mismas oportunidades y alcancen sus metas académicas, sin importar su condición económica. Educación para la transformación”.

¿En qué consiste la Beca “Rita Cetina”?

La Beca Universal “Rita Cetina” consiste en un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos para cada familia que tenga al menos un estudiante en:

-Escuelas prioritarias (con mayor necesidad)

-Escuelas susceptibles de atención (zonas vulnerables)

Además, hay un Bono adicional de 700 pesos en ciertos casos:

-Si la familia solo tiene hijos en secundaria, el extra de $700 pesos se otorga a partir del segundo estudiante.

-Si la familia tiene más de un hijo en secundaria y en otros niveles educativos, recibe $700 pesos extra por cada estudiante de secundaria.

Para más información sobre esta beca, se puede consultar la página de internet https://becauniversalritacetina.com