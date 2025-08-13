Chubascos y lluvias puntuales muy fuertes persistirán este jueves en 26 estados

Probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México el jueves. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 26 estados el Servicio Meteorológico Nacional pronostica desde chubascos hasta lluvias fuertes a puntuales muy fuertes.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones en su previsión para el 14 de agosto.

Durante la tarde-noche del miércoles y madrugada del día jueves, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con la onda tropical número 21 que se desplazará al sur de las costas de Michoacán, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente y centro del país, incluido el valle de México.

Una vaguada en altura avanzará sobre el sureste, sur y oriente de México, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (norte, sur y suroeste), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (este y sur).

La onda tropical número 22 recorrerá la península de Yucatán y asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el suroeste del mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales intensas en Campeche (oeste y sur), Yucatán (este, sur y oeste) y Quintana Roo (este y sur).

Lluvias fuertes el jueves por monzón e inestabilidad atmosférica

Para el jueves, el monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del territorio mexicano.

Simultáneamente, la onda tropical número 22, se desplazará sobre el sureste y oriente de la República Mexicana, continuará asociada a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la Sonda de Campeche, además de un canal de baja presión sobre la península de Yucatán; propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

Asimismo, la onda tropical número 21 se desplazará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, dejando de afectar a México.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán; con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California (noreste).

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 14 de agosto:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 14 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento para el jueves 14 de agosto: