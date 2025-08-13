“Hacer mucho con poco”: Hugo Aguilar promete ajustar el presupuesto de la Corte a la austeridad

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, y el futuro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el anteproyecto de presupuesto para el año 2026 en el que se aumentaron un 12% los recursos a solicitar, el ministro presidente electo de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que harán ajustes en el presupuesto para que haya austeridad, para “poder hacer mucho con poco”.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el próximo presidente de la Corte detalló que ya está analizando varias de las iniciativas para acercar la justicia al pueblo y va a requerir solo reorientación de recursos, ya que no va a implicar gastos mayores.

“Pues en el diseño nuevo y en la transición corresponde a la actual Corte analizar y aprobar el presupuesto y efectivamente nosotros estamos haciendo ya la revisión del funcionamiento de la Corte, su presupuesto, y vamos a hacer algunos ajustes o proponer algunos ajustes porque como saben, quien toma, quien va a tomar la decisión va a ser el órgano de administración judicial, pero hemos revisado y todavía falta ajustar salarios, vamos a ir a la baja.

“Vamos a poder hacer mucho con poco. Ese sería el principio básico con el que vamos a regir nuestra actuación”, enfatizó.

El ministro electo pidió conversar con Ricardo Monreal sobre el tema del presupuesto de la Corte, ya que tomen posesión, porque ahorita no tienen ninguna atribución legal.

Sin embargo, Hugo Aguilar Ortiz pidió confianza a la población, pues afirmó que no va a haber una contradicción entre austeridad y eficiencia.

“Varias de las iniciativas que vamos a tomar para acercar la justicia al pueblo va a requerir solo reorientación de recursos, no va a implicar gastos mayores”, afirmó.

“NO TENGO COMPROMISO CON NINGÚN PARTIDO NI AGRUPACIÓN POLÍTICA”

El ministro presidente electo de la SCJN afirmó que no tiene compromisos con ningún partido político ni agrupación política y resaltó que él ha llegado a Corte por los votos de la reforma Judicial, por lo que hasta el momento nadie lo ha condicionado para decir o hacer algo.

Hugo Aguilar Ortiz puntualizó que seguirá luchando por la autonomía del Poder Judicial, pero no una autonomía malentendida que implique aislamiento, ruptura o confrontación con los otros poderes de la Nación.

“Yo lo que les digo es que no tengo carrera política, no tengo compromiso ni con ningún partido político, agrupación política, ni con ningunos otros sectores que tengan intereses en la Corte, al seno de la Corte.

“Yo llego por la Reforma Judicial… A mí me respaldan los votos que la ciudadanía me dio. Yo le puedo decir que a esta fecha nadie me ha presionado, nadie me ha pedido decir algo o no decir algo, o ha condicionado lo que yo voy a hacer a la Corte, llego con entera libertad, con plena autonomía.

“Tengo que decirle también que yo, a lo largo de mi vida, he sido un constructor de la autonomía de los pueblos indígenas y con esa experiencia no voy a dejar de pelear por la autonomía del Poder Judicial, pero no una autonomía malentendida que implique aislamiento, ruptura o confrontación, como lo señalé hace un rato, vamos a construir un diálogo con los otros Poderes por el bien de México”, finalizó.

Hugo Aguilar Ortiz acudió a la Cámara de Diputados por invitación del morenista Ricardo Monreal, para el Encuentro Interinstitucional “México Pluricultural: Avances y Retos en los Derechos de los Pueblos Indígenas”.