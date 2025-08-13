Llaman a conferencia de Cepal a “no legitimar la simulación” del Estado sobre refugios para mujeres

XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) . Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Nacional de Refugios (RNR) llamó a las organizaciones, medios y organismos nacionales e internacionales reunidos en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), inaugurada este martes en Palacio Nacional, a “no legitimar la simulación” del Estado mexicano respecto a la operación de los refugios que atienden a mujeres y niños víctimas de violencia machista.

En una carta abierta dirigida a las autoridades gubernamentales y a la comunidad internacional, denunció que, aunque el Estado insista en tratar a sus integrantes como “actoras secundarias”, en los últimos seis años la Red salvó la vida de 190 mil 140 mujeres, niñas y niños en México.

Sin embargo, acusó que, pese a sus solicitudes de reunión, comunicaciones formales y mensajes directos, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, “no ha respondido sobre temas urgentes: la publicación de la segunda convocatoria de subsidios, el pago completo de honorarios y la realización de mesas de trabajo que garanticen la operación de los refugios”.

La RNR exigió al Estado mexicano dejar de “invisibilizar” a quienes ayudan a las mujeres y niños víctimas desde hace más de dos décadas. Criticó que “mientras se anuncian foros, se inauguran espacios sin estrategia ni sostenibilidad y se llenan discursos con promesas, los refugios seguimos resistiendo sin certezas, sin respuestas y con presupuestos que llegan a cuentagotas, cuando llegan”.

Entonces, aseveró que esa “omisión no es técnica: es política. Y tiene consecuencias reales en la vida de miles de mujeres, niñas y niños”.

La Red explicó que el presupuesto a refugios no solo se ha estancado desde el sexenio pasado, el de Andrés Manuel López Obrador, sino que en 2025 se redujo 4.3%, lo que representa 21.8 millones de pesos menos.

“El gobierno actual ha debilitado estos espacios de protección a través del silencio institucional, la falta de diálogo y la persecución a quienes denunciamos. La entrega fragmentada del presupuesto y la ausencia de voluntad política son decisiones que perpetúan la violencia institucional”, acusó.

La asociación aseguró que la consecuencia de la “dilación institucional no es neutral: impacta directamente en la protección, la atención integral y las posibilidades de vida de miles de mujeres y sus hijas e hijos. El silencio del Estado también es violencia”.

También recordó lo que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reafirmó en julio: “la violencia contra las mujeres es una realidad estructural en México. Frente a esta emergencia no bastan discursos: se requieren acciones concretas, presupuestos garantes y voluntad política real”.

De paso, insistió en que los refugios “no pueden seguir dependiendo de convocatorias temporales o de intereses partidistas. Deben ser política de Estado, respaldada por un compromiso sostenido. La vida de las mujeres no es negociable”.

Las exigencias

La Red Nacional de Refugios enlistó sus exigencias ante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:

Respuestas claras y públicas

Voluntad política real y sostenida

Pago íntegro de honorarios por los 10 meses trabajados, conforme a los lineamientos

Entrega inmediata del presupuesto asignado a todos los Refugios y Centros de Atención Externa

Publicación urgente de la segunda convocatoria del Programa

Presupuesto garante y progresivo 2026 para Refugios y Centros de Atención Externa

Diálogo permanente, feminista y respetuoso, desde el reconocimiento pleno de nuestras voces y trayectoria.

Por ello, llamó a las organizaciones, medios y organismos nacionales e internacionales reunidos en la CEPAL “a no legitimar la simulación. Les instamos a ser vigilantes de nuestras demandas y de una realidad que el Estado mexicano pretende ocultar. El silencio también es violencia”.