Rescatan a adolescentes mexicanos en zona desértica de EU

BAJA CALIFORNIA (apro).- Dos adolescentes mexicanos de 16 y 12 años de edad, en estado de deshidratación grave, fueron rescatados de una zona desértica mientras intentaban ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos, informaron autoridades de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, California.

Los agentes asignados a la Estación de la Patrulla Fronteriza de Brownfield informaron del hecho registrado el pasado 7 de agosto, en la zona montañosa y remota de Otay, al este del puerto de entrada de Otay Mesa, pegada a la línea fronteriza en un punto cercano al municipio de Tecate, Baja California.

Indicaron que primero fue encontrado el joven y posteriormente su hermana menor, pues al parecer se separaron para buscar ayuda.

“El joven presentaba signos de deshidratación graves. Tras valorarlo, los agentes solicitaron servicios médicos de emergencia y el joven fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano para recibir tratamiento”, indicaron en la información oficial.

La Patrulla Fronteriza mencionó que, al tiempo que el joven recibía tratamiento, informó a los agentes que había dejado a su hermana menor de 12 años en “un sendero que seguían”.

“Y que también estaba extremadamente deshidratada y no podía caminar”, según explicaron.

Por lo anterior, desplegaron en la zona un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, así como un equipo de búsqueda, rescate y trauma de la Patrulla Fronteriza del Sector de San Diego. Las autoridades estadounidenses aseguraron que la niña se encontraba “consciente y estable”, además de que también la trasladaron en ambulancia a un hospital cercano para recibir atención de emergencia.

En su sitio oficial de Instagram, las autoridades recordaron que los contrabandistas suelen llevar a menores de edad a este tipo incursiones peligrosas, además de que tardaron casi 8 horas en encontrar a la menor de 12 años.

Nuestros agentes no solo han recibido formación como profesionales de las fuerzas del orden, sino también como socorristas”, afirmó Jeffrey D. Stalnaker, jefe interino de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego.

Por último, indicaron que el hermano y hermana fueron atendidos y dados de alta del hospital en la madrugada del viernes pasado, y que serían procesados según las directrices correspondientes para estos casos.