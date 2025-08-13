Sheinbaum asegura que la extradición de capos mexicanos a EU es una “decisión soberana”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El envío de 26 criminales mexicanos a Estados Unidos es una decisión soberana del Consejo Nacional de Seguridad y fue por cuestiones de seguridad.

La presidenta evadió responder por qué se siguen enviando a narcotraficantes al mismo tiempo que su administración se queja de que el gobierno de Donald Trump hace acuerdos con esos mismos delincuentes que provocan la muerte de miles de personas en México pedí que puede gozar de beneficios en Estados Unidos.

Esos acuerdos, además, en muchas ocasiones ni siquiera son informados o consultados con el gobierno mexicano, según lo ha mencionado el mismo, y lo cual se da en medio de un segundo envío de delincuentes al país vecino.

“Tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad, son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad en nuestro país y la toma a partir de un análisis del propio sistema nacional de inteligencia e investigación el Consejo Nacional de Seguridad”.

“En todos estos casos no es… los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país, sin decisiones soberanas, no tiene que ver con petición aunque muchos de ellos que tienen peticiones pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones”.

La jefa del Ejecutivo federal dejó la explicación al gabinete de seguridad que dará una conferencia de prensa a las 11 de la mañana.