Traslado de 26 “generadores de violencia” a EU fortalece la relación con gobierno de Trump: AmSoc

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la American Society of Mexico (AmSoc) el traslado de 26 “generadores de violencia” de alto perfil a los Estados Unidos, beneficiará a México y podría haber una mejor relación con el gobierno de Donald Trump.

Por medio de un posicionamiento, el presidente de la AmSoc, Larry Rubin, expuso que este logro señala que sí hay una cooperación estratégica entre México y Estados Unidos, y que además, sí se está fortaleciendo la seguridad de ambas naciones.

“Este es un ejemplo claro de que cuando México y Estados Unidos trabajan hombro con hombro, las comunidades de ambos lados de la frontera están más seguras. La cooperación en materia de seguridad no solo envía un mensaje contundente a los criminales, sino que fortalece aún más la relación bilateral y protege a nuestras familias”, se lee en un posicionamiento.

Indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum no solo está mostrando que hay compromiso diplomático, “sino una acción concreta y decisiva para enfrentar las amenazas más graves contra nuestras sociedades”.

“Este operativo binacional, realizado bajo los más altos criterios de seguridad y en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional, tuvo como objetivo impedir que continuaran operando desde las cárceles dentro del país, ya que estos criminales seguían realizando actividades ilícitas que ponían en riesgo a la sociedad”, señaló Larry Rubin.

Esta acción representa un beneficio directo para las víctimas, al eliminar la capacidad de estos delincuentes de seguir afectando la seguridad nacional, insistió.