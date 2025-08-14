tormenta tropical Erin
Advierten fuertes lluvias y grandes olas por tormenta tropical Erin en el Caribe
SAN JUAN (AP) â€” Las autoridades en el norte del Caribe advirtieron el jueves sobre fuertes lluvias y oleajes peligrosos a medida que la tormenta tropical Erin se acercaba a la regiÃ³n.
La tormenta estÃ¡ prevista a permanecer sobre aguas abiertas y moverse al norte-noreste de islas como Antigua y Barbuda, las Islas VÃrgenes BritÃ¡nicas y de Estados Unidos, y Puerto Rico, segÃºn el Centro Nacional de Huracanes en Miami.
Se pronostica que Erin se convertirÃ¡ en huracÃ¡n el viernes y se fortalecerÃ¡ hasta convertirse en una tormenta de categorÃa 3 para el sÃ¡bado por la noche, lo que marcarÃa la primera gran tormenta de esta temporada.
"Erin se estÃ¡ moviendo hacia un Ã¡rea del AtlÃ¡ntico propicia para una intensificaciÃ³n rÃ¡pida. Las aguas estÃ¡n increÃblemente cÃ¡lidas", indicÃ³ Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.
Los meteorÃ³logos dijeron que podrÃan ocurrir vientos con fuerza de tormenta tropical en partes de las Islas de Sotavento del norte, las Islas VÃrgenes de Estados Unidos y BritÃ¡nicas, y Puerto Rico este fin de semana.
"TodavÃa hay una incertidumbre mayor de lo normal sobre los impactos a largo plazo de Erin en partes de las Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas a largo plazo", seÃ±alÃ³ el centro de huracanes.
Michael Lowry, especialista en huracanes y experto en marejadas ciclÃ³nicas, comentÃ³ que casi todos los modelos indican que Erin girarÃ¡ "seguramente al este del territorio mÃ¡s amplio de Estados Unidos la prÃ³xima semana".
Erin es la quinta tormenta nombrada de la temporada de huracanes en el AtlÃ¡ntico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.
Los meteorÃ³logos esperan otra temporada inusualmente activa para el AtlÃ¡ntico, con predicciones que apuntan a entre 6 y 10 huracanes, de los cuales hasta la mitad podrÃan alcanzar un estatus de gran intensidad.