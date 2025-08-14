Advierten fuertes lluvias y grandes olas por tormenta tropical Erin en el Caribe

Imagen suministrada por la agencia oceanogrÃ¡fica estadunidense NOAA que muestra a la tormenta tropical Erin el 13 de agosto del 2025. Foto: AP

SAN JUAN (AP) â€” Las autoridades en el norte del Caribe advirtieron el jueves sobre fuertes lluvias y oleajes peligrosos a medida que la tormenta tropical Erin se acercaba a la regiÃ³n.

La tormenta estÃ¡ prevista a permanecer sobre aguas abiertas y moverse al norte-noreste de islas como Antigua y Barbuda, las Islas VÃ­rgenes BritÃ¡nicas y de Estados Unidos, y Puerto Rico, segÃºn el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Se pronostica que Erin se convertirÃ¡ en huracÃ¡n el viernes y se fortalecerÃ¡ hasta convertirse en una tormenta de categorÃ­a 3 para el sÃ¡bado por la noche, lo que marcarÃ­a la primera gran tormenta de esta temporada.

"Erin se estÃ¡ moviendo hacia un Ã¡rea del AtlÃ¡ntico propicia para una intensificaciÃ³n rÃ¡pida. Las aguas estÃ¡n increÃ­blemente cÃ¡lidas", indicÃ³ Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather.

Los meteorÃ³logos dijeron que podrÃ­an ocurrir vientos con fuerza de tormenta tropical en partes de las Islas de Sotavento del norte, las Islas VÃ­rgenes de Estados Unidos y BritÃ¡nicas, y Puerto Rico este fin de semana.

"TodavÃ­a hay una incertidumbre mayor de lo normal sobre los impactos a largo plazo de Erin en partes de las Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas a largo plazo", seÃ±alÃ³ el centro de huracanes.

Michael Lowry, especialista en huracanes y experto en marejadas ciclÃ³nicas, comentÃ³ que casi todos los modelos indican que Erin girarÃ¡ "seguramente al este del territorio mÃ¡s amplio de Estados Unidos la prÃ³xima semana".

Erin es la quinta tormenta nombrada de la temporada de huracanes en el AtlÃ¡ntico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Los meteorÃ³logos esperan otra temporada inusualmente activa para el AtlÃ¡ntico, con predicciones que apuntan a entre 6 y 10 huracanes, de los cuales hasta la mitad podrÃ­an alcanzar un estatus de gran intensidad.