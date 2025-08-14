Amenaza un nuevo ciclón en fin de semana; lluvias fuertes de viernes a lunes en estas entidades

Probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México este viernes. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una zona de baja presión que está ubicada a 275 kilómetros al este de Puerto Altamira, Tamaulipas, incrementó a 50 por ciento la probabilidad para formar un ciclón tropical en el curso del fin de semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el pronóstico del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del 15 al 18 de agosto se anticipa la llegada de una nueva onda tropical, entre otros factores que provocarán lluvias muy fuertes y chubascos en la mayor parte del país.

Incrementa a 50 % la probabilidad de la zona de de #BajaPresión para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Se encuentra a 275 km al este de Puerto Altamira, #Tamaulipas. pic.twitter.com/duxeIaXF3q — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 15, 2025

Durante la tarde-noche del jueves y madrugada del día viernes, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Nayarit y Baja California Sur; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte) y Durango (oeste).

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

La onda tropical número 22 recorrerá el sureste de México y aunado a una vaguada en altura sobre el oriente de la península de Yucatán, ocasionarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el centro del golfo de México, mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, aproximándose a Tamaulipas.

Posible ciclón tropical

Para el viernes, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como intervalos de chubascos en Baja California Sur.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional.

Simultáneamente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se localizará frente a las costas de Tamaulipas, originando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicho estado.

Asimismo, una vaguada en altura se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como puntuales muy fuertes en el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 16 al lunes 18 de agosto)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el monzón mexicano en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Canales de baja presión prevalecerán sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, interaccionarán con una vaguada en altura que recorrerá el sureste, oriente, centro, sur y occidente del país, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones; y con posible caída de granizo en el centro y occidente del territorio nacional.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

El lunes, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano, ocasionando probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en ambas regiones.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 15 de agosto:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 15 de agosto:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Sonora y Chihuahua (noreste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento para el viernes 15 de agosto:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California y Sonora.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán; con posibles tolvaneras: Baja California Sur.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tamaulipas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Sábado 16 de agosto:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Domingo 17 de agosto:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Nuevo León y Aguascalientes.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Oaxaca; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (centro y este), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Lunes 18 de agosto: