CBP incauta metanfetamina valuada en más de 7.6 mdd en cargamento de rosas de México a EU

CBP incauta aproximadamente 380 kilos de metanfetamina en cargamento de rosas que pretendía ingresar a Estados Unidos desde México. Foto: Especial

PHARR, Texas., (apro) .- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron un cargamento de metanfetamina con un valor estimado de 7 millones 660 mil dólares, durante una inspección en el Puente Internacional Reynosa-Pharr, oculta en un camión de carga que transportaba rosas.

El aseguramiento ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando agentes de CBP, durante sus labores de inspección en las instalaciones de carga, detectaron un tráiler que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.

El vehículo fue seleccionado para revisión mediante equipos de inspección no intrusivos y el apoyo de una unidad canina.

La inspección física reveló 154 paquetes de presunta metanfetamina, con un peso total de 857.59 libras (aproximadamente 380 kilogramos), ocultos entre el cargamento de flores.

Los narcóticos fueron asegurados y el vehículo quedó bajo custodia de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, que inició las pesquisas correspondientes.