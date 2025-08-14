Detienen en EU a Carlos Treviño, exdirector de Pemex: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este miércoles Estados Unidos detuvo a Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) a quien se le acusó de recibir sobornos en el contexto del caso Odebrecht.

“Ayer se detuvo a un exdirector de Pemex que era parte de las alertas qe existían y es bueno y ya se va a juzgar en temas de corrupción”, dijo brevemente durante la conferencia de esta mañana.

“Es una solicitud de extradición desde hace cinco años finalmente se le encuentra” y tras ser detenido, tiene que enfrentar el proceso en México.

Sheinbaum informó que Treviño Medina será deportado para ser juzgado por temas de corrupción y que está relacionado con Emilio Lozoya.

El exfuncionario contaba con una alerta migratoria en su contra por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y también llegó a tener una ficha roja de la Interpol.

En noviembre de 2021, un juez federal ordenó la detención de Treviño Medina, acusado de haber recibido un soborno de 4 millones de pesos por parte de Braskem, filial de Odebrecht.

En aquel momento, Óscar Augusto Zamudio, abogado de Carlos Alberto Treviño, reveló que su cliente se encontraba en Texas, Estados Unidos.