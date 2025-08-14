EU sanciona a “El Abuelo” y otros narcoterroristas de Cárteles Unidos y Los Viagras

WASHINGTON (apro).– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones contra siete ciudadanos mexicanos miembros de las organizaciones narcoterroristas Cárteles Unidos y Los Viagras, por el trasiego de drogas ilegales y en especial opioides con fentanilo.

La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del gobierno de Donald Trump designó como narcoterroristas a Juan José Farias Álvarez “El Abuelo”, Luis Enrique Barragán Chávez “Wicho”, Alfonso Fernández Magallón “Poncho” y a Edgar Valeriano Orozco Cabadas “El Kamoni”, de la agrupación criminal Cárteles Unidos.

Estos cuatro individuos, de acuerdo con la narrativa de la OFAC, son operadores significativos de los Cárteles Unidos para el trasiego internacional de narcóticos y para imponer el terrorismo por medio de la violencia extrema al asesinar gente ellos mismos o con sicarios.

En paralelo, el Departamento del Tesoro sancionó y designó como narcoterroristas significativos de la agrupación Los Viagras a Nicolás Sierra Santana “El Gordo”, Heladio Cisneros Flores “La Sirena” y César Alejando Sepúlveda Arellano “El Botox”.

Junto con nuestros socios en las agencias federales de Estados Unidos seguiremos atacando cada esfuerzo de los cárteles para generar ganancias que fomentan a sus estrategias de violencia y criminales”, indicó Scott Bessent, el Secretario del Tesoro estadunidense.

El gobierno de Trump matizó que los narcoterroristas sancionados de Los Viagras y Los Cárteles Unidos han sido acusados de narcoterrorismo en las cortes federales del Distrito de Columbia y en Tennessee, por lo que también el Departamento de Justicia ofrece recompensas por datos que conlleve al arresto de los delincuentes.

El gobierno de Estados Unidos subraya que Los Viagras y Cárteles Unidos predominan en Michoacán y otras regiones del Oeste de la República Mexicana, pero que también están en disputa con grupos antagónicos para poder tener mayor alcance en el narcotráfico.

“Estos grupos, incluidos los que fueron designados hoy -como narcoterroristas- pelean por el control de rutas del tráfico de drogas y por la oportunidad de involucrarse en las lucrativas prácticas de extorsión que dañan a los intereses de Estados Unidos y México”, concluye el gobierno de Trump.

RECOMPENSAS

Las recompensas que ofrece el Departamento de Estado por información que conlleve al arresto de los narcoterroristas designados por el Departamento del Tesoro es de:

Diez millones de dólares por Farías Álvarez.

Cinco millones de dólares por Sierra Santana.

Cinco millones de dólares por Fernández Magallón.

Tres millones de dólares por Barragán Chávez y, la misma cantidad por Orozco Cabadas.