FGR impugna la absolución de Israel Vallarta por el secuestro de seis personas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la absolución de Israel Vallarta por secuestro en agravio de seis personas.

Fuentes federales confirmaron a Proceso que la FGR presentó un recurso de apelación contra la sentencia emitida el 31 de julio pasado por Mariana Vieyra Valdez, juez Tercero de Distrito en materia Penal en el Estado de México.

El recurso fue presentado ante la misma juez que emitió la sentencia, quien en los próximos días deberá enviar el expediente a un tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal en el Estado de México.

Hasta ahora, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) que encabeza la representación legal de Vallarta, no ha sido notificado del recurso de la FGR.

Se prevé que después del 18 de agosto la juez Vieyra emita el acuerdo en el que tenga por recibida la apelación de la FGR pues actualmente el juzgado está de vacaciones.

El Colegiado puede confirmar, modificar o revocar la sentencia y en caso de que Vallarta sea declarado culpable por uno de los seis secuestros, podría volver a prisión y ser condenado hasta a 60 años de cárcel.

Vallarta fue liberado el pasado 1 de agosto luego de que la juez Vieyra lo absolvió de delincuencia organizada, secuestro y portación y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Por esta acusación, Vallarta permaneció sujeto a prisión preventiva, sin sentencia, durante cerca de 20 años.