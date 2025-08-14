Joven de 25 años murió por una cirugía estética en Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una joven de 25 años, originaria del estado de Coahuila, murió a causa de una hemorragia durante una cirugía estética en una clínica en Monterrey, Nuevo León.

La mujer fue identificada como Jaqueline Yamilet Briones Torres, quien habría viajado desde Saltillo, Coahuila, hasta la ciudad de Monterrey para realizarse una liposucción en una clínica del Edificio Médico de Especialistas, ubicado en Avenida Hidalgo 2532, en la colonia Obispado.

Jaqueline Yamilet habría tramitado su cirugía a través de una financiera llamada “Toque Divino", la cual tiene una sede en Saltillo y en Monterrey; esta realiza tandas de cirugías estéticas para mujeres y se encarga de asignar las clínicas donde se llevarán a cabo las intervenciones quirúrgicas. Se dice que la joven de 25 años habría vendido su automóvil para cubrir el gasto de la operación.

La página de Facebook de “Cirugías estéticas: Toque Divino” publica las fotografías de las mujeres que acuden para someterse a un tratamiento estético, en estas se enumeran a las clientas y se les tapa la cara por motivos de privacidad. Presuntamente, la paciente número 973 sería Jaqueline, quien habría cambiado su color de cabello antes de ser intervenida quirúrgicamente.

Tras complicaciones durante la operación, los cirujanos que habrían realizado dicho procedimiento llevaron de emergencia a la joven al Hospital Universitario, donde fue atendida pero no logró sobrevivir, falleciendo este martes 13 de agosto.

Diversos medios señalan que el médico encargado y el anestesiólogo han sido identificados como Sergio González y Julio Cesár. Sin embargo, las autoridades estatales no han confirmado el nombre de los responsables del procedimiento.

Autoridades aseguran clínica estética tras fallecimiento de joven

Al día siguiente, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y de la Secretaría de Salud estatal, realizaron un cateo en la clínica estética al interior del Edificio Médico de Especialistas, ubicado en la colonia Obispado de la ciudad de Monterrey.

Las autoridades aseguraron el inmueble y comenzaron a recabar evidencias con el propósito de que se esclarezcan los hechos, así como se puedan identificar a los responsables.

“Se están realizando las diligencias primarias para la integración debida de la carpeta”, dijo el fiscal estatal, Javier Flores Saldívar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que a la joven occisa se le realizaron estudios forenses, de patología y toxicológicos, los cuales determinaron que su muerte fue debido a una hemorragia y “está relacionada con un mal procedimiento quirúrgico”.

A pesar de que no se encontraron antecedentes de una situación similar tras el cateo en la clínica estética, hasta ahora no hay ninguna persona detenida.