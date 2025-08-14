"México hace lo que nosotros le decimos que haga", presume Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Presidente Donald Trump dijo que México hace lo que Estados Unidos le pide que haga respecto a políticas seguridad fronteriza, además de presumir sobre la reducción histórica en los cruces irregulares de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México y lo comparó con la situación que se vivía en la administración de Biden.

El mandatario estadunidense declaró en la oficina oval que antes las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá “antes eran horribles”.

Antes teníamos a millones cruzando: criminales, líderes de pandillas, traficantes, inundando nuestro país”, declaró el presidente estadunidense.

Trump habló de lo que ha logrado en la frontera, mientras manifestaba su decisión de instaurar el control de la policía federal en Washington DC y del envío de la Guardia Nacional.

Propone incluir a líderes europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este jueves incluir a "algunos líderes europeos" en una eventual reunión entre los mandatarios de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente, una vez concluya con su homólogo ruso la cumbre bilateral programada para mañana en Alaska.

"Tenemos una reunión con Putin mañana. Creo que será una buena reunión, pero la más importante será la segunda: con Putin, Zelenski y yo mismo, y quizás llevemos a algunos líderes europeos, o quizás no. No lo sé. Va a ser muy importante, veremos qué sucede", ha dicho Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

En cuanto a los resultados de un segundo encuentro, ha sostenido que cree que "Putin hará la paz" y que "Zelenski también". "Veremos si se llevan bien. Y si lo hacen, será genial. Estoy seguro de que nos llevaremos bien", ha manifestado antes de agregar que esta es la guerra "más difícil" de las que ha intervenido desde que volvió a la Casa Blanca hace casi ocho meses.

Horas antes, en una entrevista en Fox Radio, ha sugerido que hay un 25 por ciento de probabilidades de que fracase la cumbre de este viernes, que es la que busca sentar las bases para una reunión que incluya al mandatario ucraniano.