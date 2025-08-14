Pasaporte mexicano: los destinos que puedes visitar sin trámites de visa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Ciudadanos mexicanos con pasaporte vigente tienen la posibilidad de ingresar a más de 150 países y territorios sin la necesidad de tramitar una visa. Esta facilidad de viaje posiciona al pasaporte mexicano como uno de los más aceptados en el mundo, permitiendo estancias que varían desde los 30 hasta los 180 días, dependiendo del destino.

Europa: acceso a decenas de países

El continente europeo es una de las regiones con mayor apertura para los ciudadanos mexicanos. Los países que forman parte del espacio Schengen, como Alemania, España, Francia e Italia, permiten el ingreso sin visa por un periodo de hasta 90 días. Otros países europeos fuera de este acuerdo, como el Reino Unido e Irlanda, también ofrecen exención de visa para estancias de hasta 180 días. La lista de naciones europeas que no solicitan este documento a los mexicanos es extensa e incluye a destinos como:

Austria

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Grecia

Holanda

Noruega

Polonia

Portugal

República Checa

Suecia

Suiza

América: el continente abierto para los mexicanos

En el continente americano, la mayoría de los países no requieren Visa a los portadores de pasaporte mexicano. Destinos de Sudamérica como Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay se encuentran en esta lista. En Centroamérica y el Caribe, naciones como Costa Rica, Panamá, Bahamas, Jamaica y República Dominicana también permiten el ingreso sin este requisito.

Asia y África: opciones para explorar

En Asia, países como Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Israel y Singapur son algunos de los destinos que los mexicanos pueden visitar sin necesidad de una visa. Otros, como Emiratos Árabes Unidos, ofrecen una visa a la llegada. En África, naciones como Marruecos y Sudáfrica no solicitan visa para estancias cortas.

Requisitos adicionales y recomendaciones

A pesar de la exención de visa, las autoridades migratorias de cada país pueden solicitar requisitos adicionales para permitir el ingreso a su territorio. Entre los documentos que se pueden requerir se encuentran el pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, un boleto de avión de salida del país, comprobantes de reservación de hospedaje y demostrar solvencia económica para la estancia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México es la única entidad oficial para la emisión de pasaportes en el país. La SRE ha advertido sobre sitios web fraudulentos que ofrecen tramitar el pasaporte en línea y recuerda a la ciudadanía que el trámite es personal y se realiza en las oficinas de la dependencia.