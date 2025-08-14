Por despojos en Playa del Carmen, detienen a exfuncionarios de exalcaldesa cercana a Monreal

Ariadne "N" y Jorge "N", exfuncionarios de Playa del Carmen, detenidos por despojo. Foto: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo

QUINTANA ROO (apro) .- Dos exfuncionarios de Playa del Carmen, que ocuparon puestos de primer nivel durante la administración municipal de Lili Campos Miranda, cercana al senador Ricardo Monreal, fueron detenidos y vinculados a procesos por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y aprovechamiento ilícito del poder.

Los ahora imputados, fueron denunciados en marzo pasado por presuntamente alterar documentos catastrales y así despojar a posesionarios de terrenos en la colonia Cristo Rey, ubicada al norponiente de este municipio.

Los hechos, por los que se le acusa, probablemente se cometieron siendo funcionarios subordinados a la ahora exalcaldesa.

Se trata de la detención de Jorge “N”, quien se desempeñó como abogado del área de asuntos contenciosos, y de Ariadne Guadalupe “N”, que era la secretaria presidencial de Lili Campos.

La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo ejecutó órdenes de aprehensión contra los exservidores públicos. Fueron presentados ante un juez de control de Playa del Carmen, quien los requirió por las denuncias interpuestas.

La representación social dio a conocer, mediante un boletín informativo, que ambos fueron vinculados a proceso por los delitos mencionados. Se les impuso la medida de prisión preventiva justificada por un tiempo máximo de tres meses, mientras dura la investigación complementaria.

A principios de año, pobladores de Cristo Rey señalaron que los exfuncionarios habían alterado documentos catastrales para presuntamente quedarse con terrenos de los que eran ya posesionarios.

Dichos inmuebles han sido regularizados en los últimos años por el gobierno federal, a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

En el caso de Ariadna Guadalupe, de acuerdo con una consulta de escritura pública, además compró un predio propiedad del ayuntamiento, siendo servidora pública, a un precio de 13 mil 765 pesos. El contrato de compraventa se celebró el 30 de agosto de 2024, un mes antes de que Lili Campos dejara la presidencia municipal de Playa del Carmen.

Campos Miranda fue presidenta de este municipio de 2012 a 2024. Perdió la reelección siendo abanderada del PAN-PRI ante Morena, encabezada por la actual alcaldesa Estefanía Mercado Asencio.

Tras renunciar a ocupar un puesto como regidora dentro del ayuntamiento, se desmarcó del blanquiazul, instituto político que incluso la llevó a ocupar una curul como diputada en el Congreso de Quintana Roo.

En los últimos meses, Lili Campos ha publicado en su página de Facebook oficial, fotografías con integrantes de la cúpula de Morena, entre ellos con Ricardo Monreal.

Lili Campos con el senador morenista Ricardo Monreal, en enero durante los 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Foto: Facebook: Lili Campos.

Aunque la Auditoría Superior de la Federación encontró observaciones por más de 260 millones de pesos del ejercicio fiscal 2023, hasta ahora el gobierno local de Playa del Carmen, de extracción morenista, no ha procedido con acciones legales.