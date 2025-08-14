Sergio Gutiérrez Luna se defiende: Exhibición de lujos es una “campaña armada”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que las notas periodísticas sobre los supuestos artículos de lujo que ha adquirido él y su esposa, la diputada petista Diana Karina Barreras, son una campaña armada.

En entrevista en la Antigua Casona de Xicoténcatl, el diputado morenista, visiblemente molesto, resaltó que ese tema ya lo había aclarado.

“Ya lo aclaré eso, lo aclaré, quedó muy claro. La verdad es que es una campaña armada con muchas mentiras. Es un tema que para mí está completamente cerrado.

“Yo lo he dicho, yo lo he dicho muy claro. He dado ejemplos, he señalado que son mentiras, que es un tema que se trata de una campaña, además de eso ya no tengo ningún comentario sobre eso”, enfatizó.

Barreras y Gutiérrez Luna han sido expuestos por el periodista Jorge García Orozco por vestir artículos de lujo de cientos de miles de pesos, además de asistir a eventos exclusivos.