Sheinbaum revira a Trump: “En México, el pueblo manda”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “En México, el pueblo manda”, dijo en un video la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que su par estadunidense, Donald Trump, declaró que México hace lo que él pide.

En un breve video con motivo de la inauguración de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, la mandataria mexicana, sin mencionar a Trump, remató su intervención: “Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda”.

Previamente, desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, Trump señaló: “México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos que haga, porque tenemos las dos fronteras, la del norte y la del sur y ambas son horribles, pero ahora, algunas gentes dicen que es un milagro”.

Como parte del Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, Sheinbaum publicó un video para informar sobre la inauguración de un ciclo de cine de directoras indígenas apoyadas por Imcine en la Cineteca Nacional Chapultepec, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En el sitio, agregó la presidenta, hay una escuela de cine y una de artes y oficios, así como la Bodega Nacional.