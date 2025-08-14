Sheinbaum sobre el turismo: “las alertas que saca EU no tienen mucho impacto que digamos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Como que las alertas esas que saca Estados Unidos no tienen mucho impacto que digamos”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar datos de turismo en México y en referencia a los avisos que hace el gobierno de Donald Trump a ciudadanos estadunidenses para no viajar a México por la violencia que se registra.

“Miren, como que las alertas esas que saca Estados Unidos no tienen mucho impacto que digamos, ¿verdad? 41.7 millones de enero a junio del 2024; y de enero a junio (de 2025), 47.4 (millones de) visitantes”.

Destacó que de los “turistas que ya se quedan más tiempo en México, esa es la diferencia, de 21.8 a 23.4 (millones). Y el gasto de los visitantes aumentó. Como bien dice Josefina: México está de moda”.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, expuso que en cuanto al gasto de visitantes ha sido de 18 mil 681 millones de dólares, un 6.3 por ciento más.

“México recibe más mujeres que hombres: alcanzamos un 1.8 por ciento más que el mismo periodo que el 2024, más de 5 millones 695 mil personas… perdón, 5 mil 695 en periodo de enero a junio, y en el año alcanzamos 5.1 millones de mujeres; con eso cerramos el 2024. También los cruceros van aumentando, un 9.6 por ciento más que el 2024, 5.7 millones de cruceristas”.

También se ha mostrado un incremento en el que llaman “mercado estadunidense, 2.4 por ciento; solamente en el mes de junio recibimos a más de un millón 284 mil turistas estadunidenses. De enero a junio, un acumulado de más de 7 millones 361 mil turistas estadunidenses”.

Y un aumento también considerable ha sido el del turismo canadiense con un 11.8 por ciento más; por lo que de enero a junio hubo más de un millón 683 mil turistas canadienses en México.

“Decirles que durante el mes de junio la conexión aérea entre México y Estados Unidos alcanzó 4.6 millones de asientos programados, 5.5 por ciento más que el 2024, es el segundo flujo binacional más activo del mundo en volumen de asientos, solo por debajo del flujo de España y de Reino Unido”.