Detienen en Cancún a "Lord Pádel" y a su familia tras golpear y amenazar a jugador en Atizapán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Germán Mondragón, un empresario identificado como el agresor de un jugador de pádel en Atizapán de Zaragoza, fue detenido en el aeropuerto de Cancún por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Junto al llamado “Lord Pádel”, fueron detenidos su esposa, Karla Alejandra; su hijo, Germán, y Othon, un guardia de seguridad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Los detenidos. Imagen: Fiscalía Edomex

Según la institución, dos de los investigados exhibieron copias de recurso de amparo del cual la fiscalía no ha sido notificada formalmente, por lo que se les trasladará a sede ministerial.

La agresión que derivó en la investigación ocurrió durante un torneo de pádel en el club Alfa Pádel, ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Los hechos, que tuvieron lugar durante el fin de semana del 19 al 22 de julio de 2025, quedaron registrados en videos que se difundieron en redes sociales.

En las grabaciones se observa a Mondragón, junto a su hijo y al menos cuatro escoltas, agrediendo físicamente al instructor de pádel Israel Morales Hernández. Durante el altercado, que según el testimonio de la víctima comenzó por una discusión en la cancha, se escucha a Mondragón amenazar de muerte a Morales Hernández. "¡Lo voy a matar!", se oye en uno de los videos.