Difunden video de la detención de "Lord Pádel" y familia cuando regresaban de Alemania

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos federales detuvieron a Alejandro Germán “M”, conocido como “Lord Pádel” en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo cuando llegaban de Frankfurt, Alemania.

De acuerdo con las autoridades, la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Fiscalía General de la República, ubicaron a Lord Pádel en el vuelo junto con su esposa, Karla Alejandra “U”; su hijo Germán “M” y su escolta Othon “O” quienes son requeridos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía mexiquense informó que luego de ser detenidos, los cuatro mostraron copias de juicios de amparo que dijeron que promovieron, sin embargo, las autoridades afirmaron que no han sido notificados de dichas demandas de protección.

Los cuatro fueron trasladados para ser presentados ante el ministerio público del Estado de México.

Los 4 detenidos. Imagen: Fiscalía Edomex

La acusación en su contra derivó de la agresión protagonizada por Alejandro Germán “M” y sus escoltas contra el instructor de pádel Israel Morales durante un torneo en Atizapán de Zaragoza.

Video de la detención: