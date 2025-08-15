A dos semanas de asumir funciones en el PJCDMX, jueces y magistrados electos inician capacitación

Sede del Poder Judicial de la Ciudad de México. Foto: Twitter / @PJCDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A menos de un mes de rendir protesta, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) comenzó a capacitar a los jueces y magistrados elegidos por voto popular para mostrarles las funciones que van a desempeñar en sus respectivos cargos.

En concreto, el programa está dirigido a 34 magistrados y magistradas, 98 jueces y los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, quienes van a rendir protesta de sus cargos el próximo 1 de septiembre.

Es decir, la capacitación de las nuevas personas juzgadoras electas ocurre dos semanas antes de asumir los cargos disputados en la pasada elección popular.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, para esa fecha se espera que los juristas ganadores ya se encuentren integrados a las responsabilidades de su puesto e impartan justicia.

El magistrado presidente del PJCDMX, Rafael Guerra Álvarez, destacó que este proceso de capacitación e inducción busca dotar de conocimientos técnicos en la materia y fomentar un compromiso humanista con la justicia, en beneficio de la ciudadanía capitalina.

La inducción impartida tiene por nombre “Programa de Actividades Preparatorias a las y los impartidores de justicia electos en el proceso electoral extraordinario 2024-2025”.

“El Programa se desarrolla principalmente a través de un acercamiento institucional que les permite a las personas electas estar cerca de las actuales juzgadoras y los juzgadores y conocer sus experiencias y visiones en su función judicial, enfatizando la inducción de actividades mediante la participación activa y la reflexión sobre experiencias directas”, precisó la institución a través de un comunicado.

Además, dentro de las instalaciones se celebran talleres para fortalecer los conocimientos fundamentales de los jueces, magistrados y magistradas sobre la materia específica en que impartirán sus responsabilidades con la justicia.

Las inducciones preparadas tienen lugar en las distintas áreas del PJCDMX.