Explosión en edificio de la colonia Independencia deja siete heridos en la alcaldía Benito Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana de este viernes 15 de agosto, siete personas resultaron lesionadas tras una explosión por acumulación de gas al interior de un edificio ubicado en la calle Ezdna, de la colonia Independencia, en la alcaldía Benito Juárez.

El alcalde de la demarcación, Luis Mendoza, y la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), Myriam Urzúa, se presentaron en el sitio para coordinar los trabajos de emergencia.

También acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), quienes precisaron en su cuenta de X que la explosión ocurrió al interior de un departamento, dañando muros, ventanas y otros objetos. A las 08:04 horas dieron el servicio por concluido.

En tanto, la SGIRyPC informó en la misma red social que paramédicos atendieron a los lesionados que no requirieron su traslado a un hospital. A las 09:00 horas, la dependencia detalló que ya se realizaba el retiro de escombros y el acordonamiento de la zona.

Además, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones realizará dictámenes estructurales correspondientes y, como medida preventiva, los equipos de emergencia cerraron llaves de paso de gas y agua.

El alcalde de Benito Juárez emitió un comunicado en el que detalló que siete personas resultaron con “lesiones leves” tras la explosión.

Añadió que el edificio fue evacuado y se cerró un tanque estacionario, así como 20 cilindros de gas.

El panista aseguró que apoyará a las familias afectadas: “Estamos consiguiendo hoteles, vamos a hacer un albergue, vamos a apoyar a las familias hasta que nos digan qué va a pasar con el edificio en materia estructural”.



