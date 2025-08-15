Informe del Inegi sobre reducción de la pobreza es una cortina de humo de Morena: Döring

El vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego del informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que indica una reducción del 6.8% de la pobreza multidimensional en el país, respecto al 2022, Federico Döring afirmó que es una “cortina de humo” a la crisis por la que atraviesa Morena y sus políticos que se dan la vida de millonarios.

El vocero del PAN en la Cámara de Diputados aseveró que este anuncio viene a “tapar” el escándalo mediático de las parejas reales de Morena que, dijo, son multimillonarios; las tranzas de los juniors del bienestar y los viajes de muchos personajes cercanos a la presidenta.

El panista enfatizó que México está rezagado en materia de economía y combate a las desigualdades, “somos un país populista, eso lo tiene claro Morena y sus militantes, no vamos a permitir que se lucre con estas vulnerabilidades sociales”.

Por su parte, el diputado local Raúl Torres Guerrero, de la Comisión de Desarrollo Económico, expresó que, para avanzar más en el combate a la pobreza, es necesario hacer partícipes a los empresarios.

Además, añadió que hay muchas familias que viven con el salario mínimo, hijos que no estudian por falta de oportunidades y jóvenes que están siendo atrapados por los criminales.

“Por eso llamamos a una cruzada nacional en pro de las igualdades y las oportunidades en México, que el gobierno no se imponga con la política social para fortalecer a la 4T, que sea pareja la estrategia de bienestar y se invite a los empresarios”, puntualizó.