“Nunca el intervencionismo”: Sheinbaum reacciona al despliegue militar de EU en el Caribe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la orden del gobierno de Estados Unidos de desplegar fuerzas militares hacia el sur del mar Caribe, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum dijo que, de haber conflictos, existen instancias internacionales para resolverlos, pero nunca se permitirá el intervencionismo.

“Informó el secretario de Marina (Almirante Raymundo Pedro Morales) en el gabinete. Tienen desplegadas en aguas internacionales en el sur, entre Panamá y Sudamérica, es decir, entre Centroamérica y Sudamérica, unos buques”, señaló Sheinbaum desde Chetumal, Quintana Roo, sede de su mañanera.

“Sobre ello, nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso México sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe. Se colabora. Se coordina. Hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo”.

Ayer, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe como parte de una nueva política del gobierno de Donald Trump que prevé el uso de la fuerza militar contra cárteles del narcotráfico.

La semana pasada, el diario The New York Times reveló que Donald Trump firmó "en secreto" una orden para que el Pentágono pueda usar la fuerza militar contra cárteles de la droga que han sido declarados organizaciones terroristas.

En cuanto a los dichos de Trump de que la administración de Sheinbaum Pardo hace lo que él dice, la jefa del Ejecutivo mexicano reiteró:

“Lo he dicho varias veces: El presidente Trump tiene una forma de hablar. Pero como lo dije ayer: el único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo y así de importante”.