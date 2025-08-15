PAN pide investigar a la Conagua por omisión de recursos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado del PAN, Daniel Chimal García, pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, iniciar una investigación en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por omisión en la ejecución total de los recursos hacia infraestructura hidráulica durante este año y ante alerta de fuertes lluvias en todo el territorio nacional.

El legislador albiazul, quien es parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expuso que hay indicios de subejercicios en 7 acciones de Gobierno de la Conagua que tienen que ver con la atención al sistema hidráulico, un aspecto que se ha visto afectado por encima de los tres mil millones de pesos en la primera mitad del año.

“La planeación presupuestal de la Comisión no se está erogando como se tiene programado en el proyecto inicial de recursos hidráulicos, son programas presupuestarios a cargo de la Conagua, orientados en aprovechamiento y tratamiento del líquido.

“No sólo son acciones de prevención e inversión, sino de entregar más agua en calidad y cantidad para diversos municipios”, detalló.

Daniel Chimal también recordó que el programa “Provisiones para Desarrollo de Infraestructura Hidráulica” que, para junio se debió haber ejecutado con una inversión de 821.8 millones de pesos, al día de hoy, no se utilizó el recurso.

Además, detalló que otro programa que tiene por objeto abonar al “manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones”, no se ha ejecutado y eso es responsabilidad directa de la Conagua.

Para finalizar, el panista arremetió en contra de los procesos de austeridad que aún persisten en el Gobierno federal para atender emergencias, donde recordó también que, mientras Morena y las autoridades les regatean a los temas vitales, los políticos del oficialismo se pasen por el mundo exhibiendo lujos.