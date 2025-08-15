Por acordeones, magistrado Rodríguez Mondragón propone anular elección de ministros de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), presentó un proyecto de sentencia para anular la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizada recientemente. La propuesta, que será discutida el 21 de agosto, se fundamenta en la presunta distribución sistemática y generalizada de “acordeones” (guías de votación) que habrían vulnerado los principios de legalidad, certeza y equidad del proceso electoral.

Según el proyecto, se documentaron 3 mil 17 acordeones en 26 estados, respaldados por 324 pruebas (189 fotos, 82 videos y 53 audios), los cuales favorecieron a las candidaturas electas en un 73% de los casos. Rodríguez Mondragón argumenta que estas guías, distribuidas de manera coordinada, comprometieron la transparencia y la imparcialidad de la elección, lo que justifica su anulación.

De aprobarse la propuesta, el Senado debería convocar una elección extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral (INE) investigaría el origen y financiamiento de los acordeones, y la Fiscalía General de la República (FGR) indagaría posibles delitos electorales. Esto implicaría la suspensión de la integración de la nueva SCJN, programada para el 1 de septiembre, y requeriría ajustes legislativos para regular el proceso.

Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencia de la mayoría del TEPJF, conformada por los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, quienes previamente validaron la elección al desestimar impugnaciones similares por considerar que no había pruebas suficientes de un impacto directo en los resultados. Rodríguez Mondragón, junto con la magistrada Janine Otálora, representa una postura minoritaria crítica frente a la reforma judicial y la elección de la SCJN.