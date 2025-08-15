Sheinbaum asegura que contratos de Pemex fueron cancelados tras intento de soborno a funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los contratos por los que Estados Unidos acusó de corrupción a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron cancelados en cuanto se supo de los sobornos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estos contratos no se llevaron a cabo, hubo un intento de soborno. Los nombres y cómo ocurrió, en el momento, lo va a informar la próxima semana. Que se sepa qué pasó quienes fueron los que intentaron hacer el soborno”, dijo.

Durante la conferencia presidencial desde Chetumal, Quintana Roo, la mandataria federal aseguró: “Octavio (Romero Oropeza) era director y se cancelaron en el momento que tuvieron conocimiento estos contratos antes de que se llevara a cabo”.

Romero Oropeza estuvo presente en la conferencia, aunque no respondió directamente y quien lo hizo fue la presidenta.

“Sí, se tiene toda la información, se dio información de las personas, una detenida y otra que está fugitiva, trabajó en Pemex, fue candidato del PAN, en el momento que se tuvo conocimiento se suspendieron esos contratos”, atajó.

La presidenta dijo que toda la información detallada se dará a conocer la próxima semana por parte de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro y “si en el proceso es factible dar los nombres, se darán los nombres”.

Esta semana se conoció que el gobierno de Estados Unidos imputó a dos empresarios por pagar al menos 150 mil dólares de sobornos a tres funcionarios de Pemex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Octavio Romero Oropeza era director de Pemex y ahora es director del Infonavit.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, la Corte de Distrito de Texas señaló a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga por entregar productos de Louis Vuitton, Hublot y pagos en efectivo a por lo menos tres funcionarios de Pemex y de Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2019 y 2021, lo que les permitió recibir contratos públicos de al menos 2.5 millones de dólares, afirmaba la acusación.