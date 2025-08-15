Sheinbaum niega desabasto de gasolina en algunas regiones del país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que se presente un desabasto de gasolinas en algunas regiones del país y aseguró que los problemas que pueda haber con transportistas se están resolviendo.

“No hay desabasto y cualquier tema que tenga que ver con contratos a transportistas se está resolviendo. No hay desabasto, hay combustible, es un tema de transporte que ya se está resolviendo”, afirmó.

Esto pese a que Pemex reconoció que enfrenta afectaciones en la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y su zona conurbada, por una menor disponibilidad de autotanques para el transporte de combustibles.

En torno a las pipas, la mandataria mexicana dijo que “una parte seguía administrando la Defensa y ahora van a pasar a Pemex. Está resuelto, no hay problema de abasto, se está atendiendo”.