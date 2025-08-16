Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en exclusiva zona de Madrid, reporta prensa española

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez, vivirán en una “exclusiva zona de Madrid”, España, y éste estudiará en una universidad pública, informó el medio de comunicación español ABC.

“De exigir disculpas a España por la conquista de Hernán Cortés a instalarse en un exclusivo barrio de Madrid”, comienza el texto periodístico que mereció un llamado en la portada de la publicación con el título “La mujer de López Obrador fija su residencia en Madrid pese a sus continuos ataques a España”.

La publicación continúa con una suposición de alejamiento, tanto del tabasqueño, como de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:

“El viraje vital de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no deja de sorprender y evidencia diversas situaciones políticas y personales como el posible alejamiento de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, así como de su marido”.

Incluso, recuerda: “Si hace unos meses pedía la nacionalidad española, Gutiérrez Müller da ahora un paso más y se instalará próximamente con su hijo en la capital de España”.

El texto menciona que la escritora y su hijo eligieron “la exclusiva urbanización” de la Moraleja, dependiente del municipio de Alcobendas, como su lugar de residencia y que ambos realizarán actividades de “corte académico”.

Firmada por Joan Guirado y David Yagüe, la nota recuerda que Gutiérrez Müller fue “la eminencia gris” tras la polémica carta que el gobierno de López Obrador envió a la corona española en el 1 de marzo de 2019 para exigirle a España admitir “su responsabilidad histórica” por la “incursión” de Cortés que “dio lugar al nacimiento del México moderno”.

Agrega que esa carta provocó la tensión en las relaciones diplomáticas entre ambos países y se prolongó a la administración de Claudia Sheinbaum, a cuya investidura como presidenta no fue invitado el rey Felipe VI, por no responder a la carta. De paso, recuerda que esa tensión se mantiene pues Sheinbaum sigue reclamando las disculpas, “con el apoyo de parte de la izquierda española”.

En la nota, los periodistas aseguran que Gutiérrez Müller se mudó a Madrid porque su hijo de 18 años estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.

También afirman que “ya parece seguro que la esposa del exmandatario norteamericano pasará a formar parte, no se sabe si de forma provisional o permanente, de la cada vez más nutrida colonia mexicana en la capital de España”.

Los autores recuerdan que, en mayo pasado, el mismo ABC publicó que, bajo el amparo de la Ley de Memoria Democrática, Beatriz Gutiérrez Müller solicitó la nacionalidad española, con el argumento de que es nieta de catalanes, por su familia materna y de castellanos, por la paterna.

Agregan que también se confirmó, con “fuentes diplomáticas”, que en marzo pasado la escritora pidió permiso de residencia para instalarse en Madrid. Esas mismas fuentes, añaden, confirmaron que iría sin su esposo -quien vive en Chiapas-, pero sí con su hijo Jesús Ernesto, quien “comenzará estudios en una universidad pública madrileña, probablemente en la Complutense”.

De hecho, comentó que el menor de los hijos del tabasqueño ya fue visto de vacaciones en Cantabria.

La publicación asegura que Gutiérrez Müller hará lo mismo que la exesposa del presidente argentino Alberto Fernández, quien también vive en Madrid, igual que Quirino Ordaz Coppel, exgobernador priista de Sinaloa y actual embajador de México en España.

La nota está acompañada de un perfil firmado por Milton Merlo, titulado “Un verso sin rima con Sheinbaum (sic)”. El texto trata sobre la relación de la mandataria mexicana con la familia de López Obrador, incluida su segunda esposa y los hijos de su primer matrimonio.

Hace énfasis en que “en el gobierno mexicano no hay buena sintonía con Gutiérrez Müller”. Y recuerda la felicitación que ésta mandó a Sheinbaum por su cumpleaños, con la siguiente frase: “…que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía”.