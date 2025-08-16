EU ofrece millonada por hijo de “El Chapo” Guzmán; advierten peligrosidad a pesar de mirada ardiente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció 10 millones de dólares de recompensa por información que lleve a la captura y condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

En su cuenta oficial de X, la dependencia de seguridad estadunidense ofreció ayer esa medida y advirtió sobre su “peligrosidad”, pese a su mirada “ardiente” o “intensa”.

Con el aviso de que Iván Archivaldo está en la lista de los “más buscados”, con los alias “Tocallo” y “Chapito”, el ICE anunció la recompensa y añadió:

“Él y sus hermanos se hicieron cargo de la facción de “El Chapo” del Cártel de Sinaloa y, a pesar de su mirada ardiente (o intensa), este delincuente (o matón) debe considerarse armado y peligroso”.

La ficha del ICE dice que el hijo del exlíder del Cártel del Sinaloa, originario de Culiacán, Sinaloa, es “buscado por delitos contra Estados Unidos”.

En la misma lista de los más buscados por el ICE está Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro de los hijos de Guzmán Loera. Por él también se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que ayude a su detención.