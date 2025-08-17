¿Bonos, créditos o préstamos a cuenta de las pensiones? Esto dice la Secretaría de Bienestar

La Secretaría de Bienestar, dirigida por Ariadna Montiel, pidió a la población no hacer caso a mensajes de WhatsApp o páginas de internet que promocionen supuestos bonos, créditos o préstamos de la dependencia. Foto: @carlosgtorres_

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Bienestar, dirigida por Ariadna Montiel, pidió a la población no hacer caso a mensajes de WhatsApp o páginas de internet que promocionen supuestos bonos, créditos o préstamos de la dependencia, ya que podría tratarse de información “fraudulenta”.

En un comunicado emitido el 16 de agosto, recordó que todos los trámites para el registro o entrega de las Pensiones y Programas para el Bienestar “son totalmente gratuitos”.

La dependencia insistió en que los programas sociales “son derechos constitucionales que se otorgan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar”.

Así, aclaró que la Secretaría “no otorga bonos a la mujer, ni créditos o préstamos; tampoco envía ni reenvía ningún tipo de mensaje a través de WhatsApp promocionando registros o bonos”.

La autoridad también llamó a las personas “a no dejarse sorprender o caer en fraudes que promocionan páginas falsas a través de mensajes por Whats App con información fraudulenta”.

No caigas en fraudes. ??



El gobierno de la presidenta @Claudiashein NO ENTREGA un bono de $2,750 a mujeres de 18 a 63 años.



Lo que sí existe es la Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas que tengan entre 60 y 64 años y los registros son PRESENCIALES. pic.twitter.com/DPVAOfy4un — Carlos Torres Rosas (@carlosgtorres_) August 8, 2025

De igual manera, los invitó a informarse sobre las pensiones y programas sociales solamente por la página oficial: gob.mx/bienestar, las redes sociales oficiales @bienestarmx o la Línea de Bienestar 800 639- 42- 64.