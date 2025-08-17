Detienen al hijo de “Tony Tormenta”, uno de los antiguos líderes del Cártel del Golfo

MATAMOROS, Tamps. (apro).– En un operativo realizado durante la madrugada de este sábado 17 de agosto, elementos de la Guardia Estatal detuvieron a Ezequiel Cárdenas Rivera, identificado como hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas, alias “Tony Tormenta”, uno de los antiguos líderes del Cártel del Golfo abatido en 2010.

La captura ocurrió sobre la avenida 12 de Marzo, en Matamoros, como parte de acciones coordinadas con otras corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información preliminar, el detenido es señalado como presunto integrante de una célula delincuencial que mantiene presencia en la zona fronteriza.

Fuentes de seguridad indicaron que Ezequiel “C.” fue trasladado a instalaciones de alta seguridad, donde permanece bajo resguardo en espera de ser presentado ante la Fiscalía General de Justicia.

Foto: Especial

El detenido es hijo de Antonio Ezequiel “Tony Tormenta”, abatido en Matamoros en noviembre del 2010, durante un fuerte operativo militar en el que participaron cientos de elementos de la Secretaría de Marina

Cárdenas Rivera es también sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien actualmente cumple su condena en una prisión federal de alta seguridad en Estados Unidos.

Fue sentenciado en 2010 a 25 años de cárcel, por lo que, de acuerdo con los registros judiciales, su liberación podría darse alrededor de la década de 2030, si no se modifica su condena por beneficios o nuevos procesos.

Hasta el momento, autoridades de Seguridad del estado no han emitido ninguna información al respecto mientras que se mantienen operativos en distintos puntos de Matamoros con el objetivo de desarticular a los grupos delictivos que operan en la región.